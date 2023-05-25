Радоница официально стала в Краснодарском крае нерабочим днем

Депутаты Законодательного собрания официально установили Радоницу нерабочим днем, а также прописали график выходных на этот праздник до 2053 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В краевом парламенте пояснили, что такое решение принято для сохранения традиций духовной культуры граждан, а также чтобы дать возможность жителям края провести этот день в соответствии с православными традициями — в молитве и поминовении усопших. С предложением сделать Радоницу нерабочим днем в ЗСК ранее обратился митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Также депутаты установили, что при совпадении выходного дня и Дня поминовения усопших выходной день переноситься не будет.

«Это вполне ожидаемое жителями региона и оправданное с точки зрения рационального подхода решение. Оно позволит кубанцам, чьи родственники покоятся в разных населенных пунктах, заблаговременно планировать свои поездки. В вопросах сохранения национальной духовной культуры власти светская и духовная должны сотрудничать самым тесным образом»,— отметил Юрий Бурлачко.

В 2024 году нерабочим днем на Радоницу станет 14 мая.

Радоница (Родительский день) приходится на девятый день после Пасхи. В этот праздник принято поминать усопших и посещать кладбища. Этот день ежегодно становится нерабочим в нескольких регионах России. Кроме Краснодарского края, это Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области, а также Карачаево-Черкесия и Адыгея. Кроме того, в 2016 году дума Ставропольского края объявила Радоницу выходным днем вплоть до 2049 года.

Леонид Ломакин

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