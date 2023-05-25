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В Туапсинском районе отказались от фейерверков и гуляний на 103-ю годовщину муниципалитета

В Туапсинском районе на праздновании 103-й годовщины муниципалитета не будут устраивать салюты и проводить массовые гуляния. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram.

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

«На территории района, в учреждениях культуры пройдут концерты, выставки, игровые программы. Мы с вами обязательно отпразднуем эту славную дату»,— говорится в сообщении.

Ранее от праздничных салютов отказались власти Динского района. Решение связано с проведением СВО и необходимостью обеспечения безопасности на фоне диверсионного проникновения ВСУ на территорию Белгородской области.

Анастасия Донскова

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