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Полиция организовала проверку из-за массовой драки возле кафе в Анапе

Из-за массовой драки возле кафе в Анапе полиция курорта организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В сети появилась информация, что у двух кафе произошла драка. Сначала в ней участвовали около восьми человек, позже подъехала еще одна машина. Сообщается, что люди кидали друг в друга палки и камни.

Татьяна Ручкина

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