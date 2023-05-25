Экс-полицейский из Краснодара, обвиняемый в смертельном избиении задержанного, не признал вину в суде

Бывший оперуполномоченный из Краснодара Дмитрий Корчагин, обвиняемый в избиении до смерти задержанного в отделе полиции, не признал вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Прикубанского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Гособвинитель утвердил обвинительное заключение. Сейчас начинается судебное следствие.

Дмитрия Корчагина задержали 15 мая, спустя почти 1,5 года после инцидента. По данным СМИ, умершему от разрыва селезенки 31-летнему Илье Афросину вменялась кража велосипеда и банки пива.

По версии следствия, 1 июля 2021 года в 11 часов оперуполномоченный из личной неприязни ударил мужчину в живот. После этого он вывел задержанного из кабинета, удерживая его левой рукой в районе плеча, нанес ему еще один удар в живот.

Олег Исаев

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