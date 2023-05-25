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Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за кори

Все студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) переведены на дистанционное обучение до 13 июня из-за обнаружения случая кори, сообщила «Ъ» пресс-секретарь института Виктория Калашникова. Она уточнила, что на данный момент заболевание выявлено только у одной студентки.

«Да, все верно, до 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение. У нас одна девочка всего»,— сказала пресс-секретарь. Она добавила, что учебный процесс приостанавливать не будут ни на один день.

Роспотребнадзор направил институту предписание перевести на дистанционное обучение невакцинированных студентов и тех, кто не болел корью, а также провести противоэпидемические мероприятия в учебном корпусе на проспекте Вернадского, д. 76. При этом руководство МГИМО может самостоятельно принять решение о введении ограничений в большем объеме.

Ранее сегодня, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью корью. По ее словам, число зарегистрированных в России случаев заражения сократилось вдвое. «Дает эффект и подчищающая иммунизация, и активность регионов в противодействии кори. Безусловно, это вызывает у нас удовлетворение и достойно высокой оценки»,— добавила она.

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К середине апреля случаи заражения корью были выявлены в 44 регионах. Роспотребнадзор утверждал, что локальные очаги заболевания удается купировать и нет необходимости в системных ограничениях. В том же месяце из-за случаев заболевания на дистанционное обучение переводили студентов Российского государственного университета нефти, газа им. И. М. Губкина и один из корпусов Российского технологического университета.

В мае в МГУ на удаленку перевели факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования, на прошлой неделе — Шуваловский корпус МГУ.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Покорение кори».

Милена Костерева

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