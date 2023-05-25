Главные новости к утру 25 мая

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ несколько дней проводят отдельные операции в рамках контрнаступления.

В Севастополе отразили атаку нескольких беспилотников. Два из них сбили ПВО, еще несколько заглушили и приземлили.

ТАСС сообщил о возгорании в здании Минобороны в центре Москвы. Позже в МЧС заявили, что пожарные не обнаружили пожара, когда прибыли на вызов.

В январе—апреле производство газа в России упало на 10% год к году, до 235 млрд кубометров, в апреле — на 10,3%, до 55 млрд кубометров. Подробнее — в материале «Ъ».

Губернатор Флориды Рон Десантис подал заявку в избирательную комиссию для участия в выборах президента США 2024 года. Он примет участие в праймериз Республиканской партии.

В Евросоюзе обсуждают передачу Украине прибыли от российских активов в €196,6 млрд, которые заморожены в бельгийском расчетном центре Euroclear из-за санкций. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Сухогруз Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале рано утром 25 мая. Его пытаются вернуть на воду.

Великобритания станет первой страной, которая начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16, выяснил Foreign Policy. В свою очередь в Норвегии сообщили, что присоединятся к тренировкам украинских пилотов.

По мнению разведки США, украинские военные или разведывательные службы могут быть причастны к атаке беспилотников на Кремль в начале мая, сообщила газета The New York Times.

Американский производитель одежды Guess выкупил у российского партнера 30% доли в бизнесе, получив разрешение Минфина США. Подробнее — в материале «Ъ».

На российском рынке труда зафиксировали дефицит топ-менеджеров, сообщили «Ъ» в кадровых агентствах. Подробнее — в материале «Ъ».

О важнейших предстоящих событиях 25 мая — в анонсах «Ъ».