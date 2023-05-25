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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 25 мая

В Москве состоится встреча лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Господин Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Верховный суд России рассмотрит иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС).

В Германии запланирована встреча контактной группы по Украине под председательством США, в которой принимают участие представители министерств обороны стран, оказывающих Киеву военную помощь.

Сейм Польши приступит к рассмотрению изменений в конституцию страны, позволяющих конфисковать замороженные российские активы.

В Москве состоится заседание исполкома Олимпийского комитета России. В числе основных пунктов повестки — выступление президента ОКР Станислава Позднякова «О рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций».

С 25 мая «Московская биржа» понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка.

С 25 мая по 15 июня в Южной Корее пройдут совместные корейско-американские военные учения с боевыми стрельбами. Запланировано задействовать истребители F-35A, вертолеты AH-64 Apache, танки K2, реактивные системы залпового огня Chunmoo.

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