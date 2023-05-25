FT: ЕС обсуждает передачу прибыли от замороженных российских активов Украине

В Евросоюзе обсуждают возможность передачи Украине прибыли от российских активов на сумму в €196,6 млрд, которые заморожены в бельгийском расчетном центре Euroclear. Об этом сообщил газета The Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц ЕС.

По информации FT, Euroclear реинвестирует замороженные российские активы, получая за счет них дополнительную прибыль. На фоне высоких ставок и накопления больших средств на фоне санкций прибыль Euroclear достигла рекордных размеров.

Всего в Euroclear хранится €196,6 млрд российских замороженных активов. Из них €180 млрд принадлежит Центробанку России. FT отмечает, что в первом квартале 2023 года расчетный центр получил €734 млн процентов по остаткам денежных средств от российских активов.

«Не совсем понятно, кому принадлежат эти проценты. Использование этих процентов в интересах Украины является неизведанной территорией, но мы считаем, что это можно сделать»,— сообщил изданию неназванный человек, знакомый с ходом обсуждений.

По информации FT, европейские чиновники полагают, что аналогичный подход смогут использовать к другим замороженным активам России, в том числе тем, которые заморожены в люксембургском расчетном центре Clearstream.

Euroclear и Clearstream заморозили российские активы из-за санкций в 2022 году. В декабре Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии. В ЦБ тогда говорили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврат инвесторам. В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что инвесторы вернули активы из-за рубежа примерно на 3 трлн руб.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Euroclear снял блок».

Олеся Павленко