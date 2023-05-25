Норвегия поможет с обучением украинских пилотов полетам на истребителях F-16

Норвегия присоединится к подготовке украинских пилотов на американских истребителях F-16. При этом страна пока не решила, будет ли передавать Украине имеющиеся у нее F-16. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

«Правительство поддерживает эту инициативу и рассматривает, каким образом Норвегия может помочь вместе с нашими союзниками и партнерами»,— сказал господин Грам (цитата по Reuters).

21 мая президент США Джо Байден объявил о начале подготовки украинских пилотов работе на F-16. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в японской Хиросиме, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. 23 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что обучение украинских пилотов уже началось «в нескольких странах», включая Польшу.

По информации Forbes, Норвегии принадлежало 64 F-16. В 2022 году их сняли с вооружения и заменили на более новые истребители F-35s.

Подробнее о поставках Украине истребителей — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Олеся Павленко