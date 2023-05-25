В МЧС Москвы опровергли пожар в здании Минобороны

Управление МЧС по Москве не подтвердило факт возгорания в здании Минобороны в центре Москвы на Фрунзенской набережной. Пожарные не обнаружили возгорание, когда прибыли по вызову в здание. Об этом сообщили в ведомстве.

«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало»,— сообщили в пресс-службе управления (цитата по ТАСС).

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о возгорании в здании Минобороны. Источник агентства говорил, что пожар начался на одном из балконов.

Олеся Павленко