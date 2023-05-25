Судно село на мель в Суэцком канале

Сухогруз Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале около 04:00 по местному времени (совпадает с мск). Об этом сообщила пресс-служба судоходной компании Leth Shipping в Twitter.

Буксиры пытаются поднять его на воду. По информации компании, в результате четыре судна «остались позади» Xin Hai Tong.

Как следует из данных сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic, сейчас судно находится недалеко от входа в Суэцкий канал со стороны Красного моря рядом с городом Суэц. Большого скопления судов на этом участке канала к утру 25 мая нет.

Xin Hai Tong сошел на воду в 2010 году. Его длина составляет 189 м, ширина — 32 м. Сухогруз зарегистрирован в Гонконге.

Олеся Павленко