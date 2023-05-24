Главные новости за 24 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Он был настолько мощным, что в квартире выбило окна и разрушило часть внешней стены. Эвакуированы 45 человек. После взрыва СКР и прокуратура начали доследственную проверку.

В Мостовском районе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за крупного града и проливных дождей.

Проезд по Крымскому мосту закрыли из-за проводимых учений. Позже появилась информация о взрыве на нем, однако в Крыму эту информацию опровергли.

Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков обратилась в Совет Федерации с предложением запретить деятельность в России агрегаторов BlaBlaCar и «Яндекс.Go» как владельцев платформ, передающих персональные данные пользователей за рубеж.

В Хостинском районе Сочи начали проверку по факту нападения немецкой овчарки на 9-летнего ребенка.

В Краснодаре в ходе дорожного конфликта водитель иномарки распылил газовый баллончик в оппонента и его машину, в которой находился ребенок.

Росздравнадзор собирается обратиться в Арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии у краснодарской Клиники малоинвазивной хирургии.

Кредитный портфель бизнеса Адыгеи по состоянию на 1 апреля 2023 года увеличился на 21,5%, до 18,9 млрд руб.

Четырехэтажную гостиницу-самострой на Привокзальной площади Краснодара снесут по решению суда.

В Губернском микрорайоне Краснодара до 1 сентября проведут ремонт двух участков дорог на улицах Героев-Разведчиков и Западно-Кругликовской.

Крым национализирует квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской в Ялте.

В Динском районе из-за СВО отказались от использования фейерверков в честь празднования 62-й годовщины образования района и 229-летия станицы.

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