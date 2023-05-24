В Краснодаре за лето отремонтируют дороги в Губернском микрорайоне

В Губернском микрорайоне Краснодара до 1 сентября проведут ремонт двух участков дорог на улицах Героев-Разведчиков и Западно-Кругликовской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На улице Героев Разведчиков работы пройдут на участке от улицы имени Героя Яцкова до улицы Домбайской. Ремонт участка улицы Западно-Кругликовской начнется от улицы Домбайской и протянется до улицы Семигорской. В настоящее время идет поиск подрядчика.

«Поменяют дорожное полотно на участках за счет местного бюджета»,— говорится в сообщении.

Реконструкция также пройдет на улицах Батуринской, Домбайской, Яснополянской и Чепигинской. Общая протяженность восстанавливаемых участков составит 1 км.

Анастасия Донскова

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