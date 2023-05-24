Кредитный портфель бизнеса Адыгеи достиг 19 млрд рублей

Кредитный портфель бизнеса Республики Адыгеи по состоянию на 1 апреля 2023 года увеличился на 21,5%, до 18,9 млрд руб. Об этом сообщает отделение Банка России — Национальный банк по республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшую долю в портфеле занимают кредиты предприятий обрабатывающих производств (35%), сельского хозяйства (22%), фирмы, которые ведут операции с недвижимостью (21%). За 2023 год по данным направлениям бизнеса обязательства выросли на 9,9, 19,7 и 79,8% соответственно.

Вклад в динамику роста кредитного портфеля больше всего внес малый и средний бизнес, обязательства достигли 14,1 млрд руб. В 2023 году показатель увеличился на 19,1%.

«Это связано в том числе с действующими мерами государственной поддержки бизнеса в стране и регионе»,— подчеркнул заместитель управляющего Отделением Банка России — Национальным банком по Республике Адыгея Александр Путинцев.

Олег Исаев

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