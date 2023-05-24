Власти отказались от использования фейерверков в честь 62-летия Динского района

В Динском районе отказались от использования фейерверков в честь празднования 62-й годовщины образования района и 229-летия станицы. Об этом сообщил глава района Евгений Пергун в VK.

Решение было принято на заседании оргкомитета по безопасности.

«Ситуация непростая. Наша страна продолжает участвовать в специальной военной операции. Многие наши земляки сейчас находятся на передовой, защищают интересы государства, героически сражаются и погибают. В Краснодарском крае как в приграничном субъекте введен и продолжает действовать высокий "желтый" уровень террористической угрозы»,— отметил господин Пергун.

Глава района пояснил, что обстановку усугубляет недавний прорыв диверсантов на территорию Белгородской области. Помимо фейерверков власти района решили не проводить крупные мероприятия, на которых может собраться большое количество людей. Вместо этого на территории муниципалитета проведут небольшие культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Анастасия Донскова

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