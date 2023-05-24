СКР начал проверку после взрыва газа в жилом доме Краснодара

Следственный отдел Центрального округа по Краснодару СКР организовал проверку по взрыву газа в многоквартирном доме на улице Клинической в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следователей, 31-летняя жительница вернулась домой и почувствовала запах газа. Когда она вошла в квартиру, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате возникшего вследствие него возгорания женщина получила ожоги, ее госпитализировали в больницу. Ведется расследование.

Пожар был ликвидирован в 19:10 на площади 150 кв. м. Для жильцов пострадавшего подъезда организуют пункты временного размещения в гостинице «Кавказ».

Олег Исаев

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