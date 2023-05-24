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Крымский мост закрыли из-за учений

Проезд по Крымскому мосту закрыли из-за проводимых учений. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: сайт Минтранса РФ

Фото: сайт Минтранса РФ

«Движение будет восстановлено через несколько часов»,— говорится в сообщении.

По данным «Керчь.фм» утром 23 мая местные жители наблюдали сильное задымление в районе моста. Издание сообщает, что в районе автоподходов запустили дымовую шашку.

Накануне об учениях силовых ведомств жителей Евпатории предупредила глава города Елена Демидова. В Севастополе стрельбы провел Черноморский флот.

Фотогалерея

Крымскому мосту 5 лет

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В августе 2015 года была забита первая свая Крымского моста. Чтобы достать до твердого дна, их приходилось вбивать на глубину до ста метров. Всего при строительстве моста забито 5,5 тыс. свай

В августе 2015 года была забита первая свая Крымского моста. Чтобы достать до твердого дна, их приходилось вбивать на глубину до ста метров. Всего при строительстве моста забито 5,5 тыс. свай

Фото: kerch.com.ru

18 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин проинспектировал строительство Крымского моста. Возведение переправы он назвал исторической миссией

18 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин проинспектировал строительство Крымского моста. Возведение переправы он назвал исторической миссией

Фото: назовимост.рф

На острове Тузла возведена первая опора моста через Керченский пролив под автомобильную трассу. Для ее устройства понадобилось 400 тонн металлоконструкций и 250 кубометров бетона. Всего мост в Крым стоит на 595 опорах

На острове Тузла возведена первая опора моста через Керченский пролив под автомобильную трассу. Для ее устройства понадобилось 400 тонн металлоконструкций и 250 кубометров бетона. Всего мост в Крым стоит на 595 опорах

Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

10 июля 2017 года на Крымском мосту началась укладка асфальта. На асфальтирование более 200 метров дороги понадобилось около 400 тонн асфальтобетонной смеси

10 июля 2017 года на Крымском мосту началась укладка асфальта. На асфальтирование более 200 метров дороги понадобилось около 400 тонн асфальтобетонной смеси

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

В декабре 2017 года завершилось голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост»

В декабре 2017 года завершилось голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост»

Фото: mintrans.gov.ru

Рыже-белый кот Мостик стал символом строительства Крымского моста. В 2015 году его приютили строители. Позже у кота появился блог, в котором публиковались отчеты о строительстве сооружения. Когда мост был достроен, кот Мостик первым прошелся по нему

Рыже-белый кот Мостик стал символом строительства Крымского моста. В 2015 году его приютили строители. Позже у кота появился блог, в котором публиковались отчеты о строительстве сооружения. Когда мост был достроен, кот Мостик первым прошелся по нему

Фото: vk.com / albums-106541878

В августе 2017 года завершен один из сложнейших этапов строительства Крымского моста — монтаж арки весом 6 тыс. тонн (почти как Эйфелева башня) на высоте 35 метров

В августе 2017 года завершен один из сложнейших этапов строительства Крымского моста — монтаж арки весом 6 тыс. тонн (почти как Эйфелева башня) на высоте 35 метров

Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа открыл автомобильное движение по Крымскому мосту

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа открыл автомобильное движение по Крымскому мосту

Фото: Пресс-служба Кремля

Крымский мост в день открытия

Крымский мост в день открытия

Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста

Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста

Фото: Пресс-служба Кремля

23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

Фото: Пресс-служба Кремля

Крымский мост стал самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км

Крымский мост стал самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км

Фото: Пресс-служба Кремля

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны. В результате обрушился фрагмент автомобильного полотна

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны. В результате обрушился фрагмент автомобильного полотна

Фото: соцсети

Следственный комитет России квалифицировал как террористический акт подрыв на Крымском мосту

Следственный комитет России квалифицировал как террористический акт подрыв на Крымском мосту

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 октября теракта

Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 октября теракта

Фото: Пресс-служба Кремля

23 февраля 2023 года после ремонта Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки

23 февраля 2023 года после ремонта Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки

Фото: t.me / mkhusnullin

5 мая 2023 года досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

5 мая 2023 года досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Фото: t.me / mkhusnullin

Около 24 млн автомобилей проехало за пять лет по Крымскому мосту

Около 24 млн автомобилей проехало за пять лет по Крымскому мосту

Фото: Пресс-служба Кремля

Мост состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге — до 90 км/ч. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Мост состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге — до 90 км/ч. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: сайт Минтранса РФ

9 мая 2021 года модернизировали подсветку арок Крымского моста. Теперь в темное время суток они светятся цветами российского триколора

9 мая 2021 года модернизировали подсветку арок Крымского моста. Теперь в темное время суток они светятся цветами российского триколора

Фото: сайт Минтранса РФ

Арки моста были созданы на заводе «Воронежстальмост»

Арки моста были созданы на заводе «Воронежстальмост»

Фото: сайт Минтранса РФ

Благодаря особой конструкции мост защищен от сейсмических и погодных воздействий

Благодаря особой конструкции мост защищен от сейсмических и погодных воздействий

Фото: сайт Минтранса РФ

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В августе 2015 года была забита первая свая Крымского моста. Чтобы достать до твердого дна, их приходилось вбивать на глубину до ста метров. Всего при строительстве моста забито 5,5 тыс. свай

Фото: kerch.com.ru

18 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин проинспектировал строительство Крымского моста. Возведение переправы он назвал исторической миссией

Фото: назовимост.рф

На острове Тузла возведена первая опора моста через Керченский пролив под автомобильную трассу. Для ее устройства понадобилось 400 тонн металлоконструкций и 250 кубометров бетона. Всего мост в Крым стоит на 595 опорах

Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

10 июля 2017 года на Крымском мосту началась укладка асфальта. На асфальтирование более 200 метров дороги понадобилось около 400 тонн асфальтобетонной смеси

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

В декабре 2017 года завершилось голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост»

Фото: mintrans.gov.ru

Рыже-белый кот Мостик стал символом строительства Крымского моста. В 2015 году его приютили строители. Позже у кота появился блог, в котором публиковались отчеты о строительстве сооружения. Когда мост был достроен, кот Мостик первым прошелся по нему

Фото: vk.com / albums-106541878

В августе 2017 года завершен один из сложнейших этапов строительства Крымского моста — монтаж арки весом 6 тыс. тонн (почти как Эйфелева башня) на высоте 35 метров

Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин за рулем КАМАЗа открыл автомобильное движение по Крымскому мосту

Фото: Пресс-служба Кремля

Крымский мост в день открытия

Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста

Фото: Пресс-служба Кремля

23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

Фото: Пресс-служба Кремля

Крымский мост стал самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км

Фото: Пресс-служба Кремля

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны. В результате обрушился фрагмент автомобильного полотна

Фото: соцсети

Следственный комитет России квалифицировал как террористический акт подрыв на Крымском мосту

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 октября теракта

Фото: Пресс-служба Кремля

23 февраля 2023 года после ремонта Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки

Фото: t.me / mkhusnullin

5 мая 2023 года досрочно открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Фото: t.me / mkhusnullin

Около 24 млн автомобилей проехало за пять лет по Крымскому мосту

Фото: Пресс-служба Кремля

Мост состоит из четырех полос. Разрешенная скорость движения на дороге — до 90 км/ч. Пропускная способность этой трассы – до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: сайт Минтранса РФ

9 мая 2021 года модернизировали подсветку арок Крымского моста. Теперь в темное время суток они светятся цветами российского триколора

Фото: сайт Минтранса РФ

Арки моста были созданы на заводе «Воронежстальмост»

Фото: сайт Минтранса РФ

Благодаря особой конструкции мост защищен от сейсмических и погодных воздействий

Фото: сайт Минтранса РФ

Смотреть

Анастасия Донскова

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