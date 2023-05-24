Крымский мост закрыли из-за учений

Рыже-белый кот Мостик стал символом строительства Крымского моста. В 2015 году его приютили строители. Позже у кота появился блог, в котором публиковались отчеты о строительстве сооружения. Когда мост был достроен, кот Мостик первым прошелся по нему

Фото: vk.com / albums-106541878