Крымский мост закрыли из-за учений

Проезд по Крымскому мосту закрыли из-за проводимых учений. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: сайт Минтранса РФ
«Движение будет восстановлено через несколько часов»,— говорится в сообщении.
По данным «Керчь.фм» утром 23 мая местные жители наблюдали сильное задымление в районе моста. Издание сообщает, что в районе автоподходов запустили дымовую шашку.
Накануне об учениях силовых ведомств жителей Евпатории предупредила глава города Елена Демидова. В Севастополе стрельбы провел Черноморский флот.
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Крымскому мосту 5 лет
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