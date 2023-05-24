В Сочи начали проверку по факту нападения овчарки на девятилетнего ребенка

В Хостинском районе Сочи начали проверку по факту нападения немецкой овчарки на 9-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, нападение произошло вечером 22 мая на улице Мацестинской. Установлено, что домашняя собака без намордника напала на мальчика на детской площадке у дома №17. Пострадавшему были нанесены рваные раны подбородка, щеки и предплечья. Зафиксирован ушиб предплечья.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что животное вцепилось мальчику в шею. Собаку удалось отогнать взрослым. Ребенка доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Анастасия Донскова

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