В Мостовском районе Кубани ввели режим ЧС из-за града и ливней

В Мостовском районе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за крупного града и проливных дождей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Власти сообщают о повреждениях кровли домов в нескольких поселениях района. В частности пострадали поселок Мостовской, хутора Высокий и Садовый. В Мостовском, Беноково, Восточном поселениях, а также станицах Переправной и Костромской было нарушено электроснабжение. В настоящее время идут восстановительные работы.

«Социально-значимые объекты не пострадали»,— говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ЧС привлекли силы и средства служб «Кубань-Спас», «Казак-Спас» и ПЧ-98. От администраций района и поселений на местах находятся 53 человека. Они проводят обследования поврежденных домов.

Стихия также привела к подтоплениям дворов и домов в Лабинском районе. Там вода зашла на территорию 15 дворов и двух домовладений.

Анастасия Донскова

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