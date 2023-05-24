Крым национализирует квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской в Ялте

Квартира супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены в Ялте перейдет в муниципальную собственность Крыма в рамках национализации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Национализации также подвергнутся крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, здание в Симферополе, ранее принадлежавшего меджлису крымско-татарского народа (запрещен в РФ).

«Как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

Национализированное имущество планируют продать на аукционе, проведение которого запланировано на вторую половину 2023 года. Все средства от продажи национализированных активов направят на нужды участников спецоперации.

Анастасия Донскова

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