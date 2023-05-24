Росздравнадзор намерен аннулировать лицензию частной клиники в Краснодаре

Росздравнадзор по Краснодарскому краю собирается обратиться в Арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» (КМХ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщил представитель соучредителя медучреждения Нелли Мкртумян. Соответствующий ответ из Росздравнадзора был получен владелицей клиники после обращения в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Судебные споры между собственниками КМХ продолжаются несколько лет. Госпожа Мкртумян (ее доля в уставном капитале клиники — 33%) добилась выселения бизнес-партнеров из принадлежащего ей здания по ул. Энгельса, 171 в Краснодаре, где расположена клиника. Такое решение было принято Арбитражным судом Краснодарского края в апреле этого года.

Ранее владельцем здания и доли в клинике являлся муж Нелли Мкртумян Мелик Мнацаканян. С 2018 года между ее супругом и клиникой было заключено несколько договоров аренды помещений (стоимость аренды здания площадью 832 кв. м составляла 1 млн руб. в месяц), однако за все время, по словам госпожи Мкртумян, которая стала владелицей бизнеса после смерти супруга, было выплачено лишь 1,7 млн руб.

В свою очередь, представители клиники в судах разных инстанций заявляли, что Мелик Мнацаканян при основании общества принял участие в его уставном капитале в виде аренды здания сроком на 10 лет, а значит, заключенные договоры аренды были ничтожными. В результате Прикубанским районным судом Краснодара документы признаны недействительными.

Это послужило поводом для Нелли Мкртумян обратиться в прокуратуру с просьбой организовать внеплановую проверку клиники в связи с тем, что КМХ якобы получила лицензию на осуществление деятельности по подложному договору аренды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» было создано в 2017 году. Сегодня ею в равных долях владеют Нелли Мкртумян, Владимир Сергеев и Людмила Сидорова. Уставный капитал общества составляет 12 тыс. руб. В 2022 году выручка от продаж составляла 51 млн руб., убыток — 15,5 млн руб. По данным сайта клиники, это учреждение предлагает услуги в области урологии, колопроктологии, общей хирургии, гинекологии и др.

Андрей Ульченко