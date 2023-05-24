Информация о взрыве на Крымском мосту является фейком

Информация о том, что на Крымском мосту произошел взрыв, не соответствует действительности. Об этом сообщил близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

В украинских пабликах распространяют информацию о взрыве на Крымском мосту. В них сообщают, что возгорание якобы привело к сильному задымлению и остановке движения по переправе.

На самом же деле никакого взрыва не было. Задымление связано с проводимыми в районе учениями. Такой густой белый дым дают дымовые шашки, используемые для создания дымовых завес.

Движение по переправе действительно приостанавливалось на непродолжительный период. В 11:30 его возобновили.

Татьяна Ручкина

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