В Краснодаре водитель иномарки распылил газовый баллончик в машину с ребенком

В Краснодаре в ходе дорожного конфликта водитель иномарки распылил газовый баллончик в оппонента и его машину, в которой находился ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, инцидент произошел на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Уральской. Во время движения между двумя автомобилистами произошел конфликт. Остановившись на светофоре, 36-летний водитель вышел из машины и попытался поговорить с оппонентом, но тот, открыв окно, распылил в сторону мужчины газовый баллончик. Затем нападавший вышел из автомобиля и повторно распылил баллончик в сторону окна соперника. В салоне находились супруга и ребенок пострадавшего. Сообщается, что они не пострадали, но отцу ребенка понадобилась медицинская помощь. Водитель с газовым баллончиком с места происшествия скрылся.

По факту случившегося начали проверку. В настоящее время полицейские устанавливают личность второго участника конфликта.

Анастасия Донскова

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