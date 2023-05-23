Главные новости к утру 23 мая

Борисовка Белгородской области ночью три раза подвергалась обстрелам. Никто не пострадал. Также был атакован Грайворонский округ, на который накануне напали диверсанты. О диверсантах

Минцифры предлагает отложить на год запуск на платформе «Гостех» ФГИС «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг», узнал «Ъ». Система призвана стать «шлюзом» для предоставления госуслуг органами власти — в частности, избавить регионы от необходимости тратиться на разработку и запуск собственных решений. О причинах

Африканская миссия по Украине предполагает остановку боев без отвода российских войск, сообщил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Меньше чем за месяц два российских производителя банкоматов вывели свою продукцию на рынок. По информации «Ъ», в них используются китайские и корейские валидаторы (модули распознавания и обработки купюр). Подробнее

Министры иностранных дел Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто поссорились во время встречи глав МИДов стран Евросоюза в Брюсселе, сообщили источники Politico. Конфликт касается OTP Bank Group и блокировки военной помощи Украине.

Минпромторг обсуждает с производителями банковских карт возможность растянуть еще на год и без того просроченные поставки произведенных на «Микроне» чипов, выяснил «Ъ». Завод уже получает иски на сотни миллионов рублей. Подробнее

РФ воспринимает военно-биологическую деятельность Запада как угрозу нацбезопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он также прокомментировал призыв G7 к возобновлению ДСНВ. По мнению замглавы МИД РФ, за этим призывом нет готовности учитывать ядерный совокупный потенциал НАТО.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти не пришли к соглашению по потолку госдолга на переговорах. Однако оба они сочли диалог продуктивным. О рисках дефолта

О предстоящих 23 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».