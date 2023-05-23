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Коммерсантъ FM
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Байден и Маккарти назвали переговоры по госдолгу продуктивными, но не пришли к соглашению

Президент США демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти не пришли к соглашению по потолку госдолга на переговорах. Однако оба они сочли диалог продуктивным. Господин Маккарти отметил, что сокращение расходов на оборону по-прежнему не обсуждается.

Господин Маккарти после переговоров сказал журналистам, что у него с президентом была «продуктивная дискуссия». «У нас пока нет соглашения, но я чувствую, что дискуссия была продуктивной в тех областях, где у нас есть разногласия»,— сказал он (цитата по AFP). По словам господина Маккарти, переговорщики собираются работать всю ночь, чтобы сблизить позиции и что сам он намерен разговаривать с господином Байденом каждый день.

Президент США в своем комментарии на сайте Белого дома также заявил, что у него была «продуктивная встреча со спикером Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофы для нашей экономики». «Несмотря на наличие разногласий, спикер и я... продолжим обсуждать пути продвижения вперед»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Белый дом 21 мая заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга. Администрация Джо Байдена обвинила республиканское руководство в создании угрозы дефолта. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Леонид Уварчев

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