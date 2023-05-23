МИД РФ воспринимает военно-биологическую деятельность Запада как угрозу нацбезопасности России

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал G7 к реальным шагам по прекращению «деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру». Так он отреагировал на заявление G7 о приверженности сторон к укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Господин Рябков отметил, что Россия считает угрозой для своей безопасности военно-биологическая деятельность США и их союзников за пределами их национальной территории.

Замминистра назвал деятельность Запада «никем не контролируемой» и «крайне опасной». «Рассматриваем такую активность стран Запада, в т.ч. на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств прежде всего, тех, на чьей территории она осуществляется»,— говорится в комментарии господина Рябкова на сайте МИД РФ.

Дипломат отметил, что США строят и модернизируют микробиологические лаборатории по всему миру и нельзя проконтролировать их степень вовлеченности в закрытые исследовательские программы по военной линии. «Получаемые американцами штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, не совместимых с интересами безопасности "принимающего" государства. В частности, подобные "научно-исследовательские проекты" чреваты высокими рисками утечек патогенов с непоправимым ущербом для здоровья местного населения»,— добавил господин Рябков.

В качестве примера биологической деятельности США замглавы МИД РФ привел лаборатории на Украине. Он напомнил, что, по мнению российской стороны, в этих объектах «в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия».

«С учетом изложенного лучшим подтверждением серьезности намерений стран Запада по укреплению режима КБТО стали бы не пустые, трескучие заявления по итогам саммита "Группы семи", а реальные шаги в русле прекращения деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру в сочетании с созданием конкретных инструментов для реализации Конвенции»,— заключил господин Рябков.

После ввода войск РФ на Украину российские власти неоднократно обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Вашингтон и Киев отрицают обвинения.

Леонид Уварчев