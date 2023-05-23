Рябков: за призывом G7 к возобновлению ДСНВ нет готовности учитывать ядерный потенциал НАТО

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление лидеров G7 о том, что США, Великобритания и Франция проявляют ответственный подход в ядерной сфере, в отличие от других ядерных держав. По мнению Москвы, эти утверждения неадекватны и отражают «общую антироссийскую и антикитайскую тональность». Господин Рябков также считает, что за призывами G7 возобновить действие Договора о СНВ нет готовности учитывать совокупные ядерные запасы НАТО.

«Отмечаем, что за призывом "Группы семи" к возобновлению действия Договора о СНВ и другим шагам в ядерной сфере не просматривается ни малейшей готовности к тому, чтобы в данном контексте учитывался совокупный потенциал НАТО. А без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. Как говориться, жаль, но такова жизнь. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога и переговоров укрепить собственную безопасность»,— говорится в комментарии господина Рябкова на сайте МИД РФ.

Дипломат заявил, что Россия в ядерных делах «неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную "прозрачность" в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности». Страны Запада, по мнению Москвы, представляют фиктивные или условные цифры по своим ядерным арсеналам. Как считает МИД РФ, Вашингтон не засчитывает больше 100 единиц СНВ, которые должны попадать под действие Договора. Данные Лондона и Парижа «вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер». Замминистра напомнил, что Великобритания недавно повысила больше чем на треть количественный «потолок» для ядерных боезарядов и заявила о намерении понизить уровень транспарентности в ядерных вопросах. Господин Рябков также обвинил страны НАТО в непрозрачности по ядерным арсеналам США на базах в Европе.

«В целом создается впечатление, что западная риторика на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель – оказание психологического и военно-политического давления на Россию и КНР. За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны»,— добавил замминистра.

Россия в марте приостановила участие в ДСНВ. В МИД РФ обвинили США в нарушениях договора и сказали, что Вашингтон должен кардинально изменить курс по отношению к Москве. США в ответ решили перестать предоставлять РФ часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавали дважды в год в рамках ДСНВ. В мае сенаторы-республиканцы подготовили законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Леонид Уварчев