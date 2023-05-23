Главные анонсы 23 мая

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет церемонию вручения государственных наград в области культуры, космонавтики и образования, а также ряда других сфер.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, как ожидается, проведет в Москве встречу с Владимиром Путиным.

Китай посетит с визитом премьер-министр РФ Михаил Мишустин, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в Российско-китайском бизнес-форуме.

Состоится пленарное заседание Совета судей РФ. Участвуют председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, общественности.

В Тегеране пройдет визит председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Состоится заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке — вопросы об определении формы, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, об утверждении его повестки, о распределении прибыли по результатам 2022 года и др.

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, который в 2018 году получил паспорт РФ, сдаст американский паспорт в посольство и перестанет быть гражданином США.