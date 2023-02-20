Оптоволокно затянут пошлинами

Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы, которые отвечают за ускорение оптоволоконных линий связи. Целью называется развитие отечественных решений и импортозамещения, причем конкретно называются продукты компании Т8. Идею поддерживает «Ростелеком». Однако другие участники рынка утверждают, что для перехода на отечественные решения придется полностью перестроить линии связи из-за несовместимости оборудования разных производителей. Это может увеличить стоимость проводного интернета на 5–10%, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ; объединяет «Ростелеком», «Ростех», ГК «Элемент» и др.), направленным на прошлой неделе в Минпромторг. Из документа следует, что участники консорциума предлагают ввести импортные пошлины в размере 20% от стоимости на DWDM- и DAS-системы.

В АНО ТТ поясняют, что, судя по итогам тендеров госзакупок в 2022 году, рынок радиоэлектронной продукции не освободился от иностранных вендоров: «вместо топовых поставщиков пришли игроки второй волны, которые не так хороши по технике, но крайне агрессивны по цене». Среди тех, кто участвовал в тендерах в 2022 году, в АНО ТТ отмечают компании из Китая, Индии, Израиля и США, не уточняя названий.

DWDM — технология передачи большого числа оптических каналов по одному оптическому волокну, используется для организации высокоскоростных сетей связи. DAS — система хранения данных с прямым подключением к серверу или рабочей станции (представляет собой программно-аппаратный комплекс).

АНО ТТ предлагает использовать отечественные решения компании Т8 (там на обращения “Ъ” не ответили), а именно DWDM-системы «Волга» и DAS-системы «Дунай». В Минпромторге “Ъ” заявили, что целесообразность введения пошлин на отдельные виды радиоэлектронной продукции «системно прорабатывается» с 2020 года, «вопрос АНО ТТ может быть рассмотрен в случае направления соответствующих обоснований, в том числе комплексного анализа мощностей и объемов производства». Глава АНО ТТ Гульнара Хасьянова, а также в T8 не ответили “Ъ”.

ООО Т8 создано в 2008 году, на 68% принадлежит гендиректору Владимиру Терещикову, еще 24% — Константину Марченко, 5% — Андрею Леонову, 3% — Галине Жарый, следует из данных Kartoteka.ru. Основным направлением деятельности Т8 указана связь на базе проводных технологий. По итогам 2021 года выручка составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 873 млн руб. В 2021 году «Ростелеком» заключил с T8 контракт на 4 млрд руб. на поставку DWDM-оборудования, писало издание CNews.

В конце 2022 года правительство уже задумалось над регулированием параллельного импорта зарубежного оборудования, так как из-за его легализации таможенные сборы от ввоза электроники снизились на 40% год к году (см. “Ъ” 26 января). Активно давят на власти и российские конкуренты иностранных поставщиков. Еще осенью производители отечественной электроники предложили ввести пошлину в размере 5% на иностранные системы хранения данных, серверы, ноутбуки, смартфоны и др. (см. “Ъ” от 9 ноября 2022 года). Российские производители светодиодов предлагают повысить ввозные пошлины на 10–15% для иностранной светотехники (см. “Ъ” от 9 января).

Собеседник “Ъ” среди производителей оборудования уверен, что из-за введения пошлины на DWDM-системы и другую технику стоимость проводного интернета в РФ увеличится на 5–10%. «Крупнейшим магистральным оператором в РФ выступает "Ростелеком", поэтому, если у компании будут проблемы с переходом на отечественные решения, заградительные пошлины на DWDM-системы не станут вводить»,— считает он. В «Ростелекоме» “Ъ” заявили, что «поддерживают импортозамещение».

Однако другие операторы сдержанно оценивают инициативу. В МТС заявили, что необходимо изучить возможности оборудования и способность обеспечить необходимый объем производства. «Стабильность работы сетей требует принятия взвешенных регуляторных решений по итогам экспертного обсуждения»,— отметили там. В «МегаФоне» не поддерживают предложение: «Инициатива не решит реальных задач импортозамещения и приведет только к росту затрат операторов. В таких вопросах нужно детально сравнивать технические характеристики российских и зарубежных решений, а также учитывать совместимость ранее построенной инфраструктуры с отечественными разработками».

Сейчас примерно на 98% российских сетей связи используются импортные системы DWDM и DAS, говорит президент Zelax (производит телекоммуникационное оборудование) Сергей Сухман, «весь интернет работает именно на них». Он считает, что при переходе операторов на отечественные решения придется полностью заменять все активное оборудование, так как аппаратура разных вендоров несовместима.

Тимофей Корнев, Никита Королев