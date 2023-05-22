СК проводит проверку по факту схода грузового вагона в Челябинской области

На Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области произошел сход вагона грузового поезда. Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел, 22 мая на 1975 км перегона между станциями Сыростан и Хребет Южно-Уральской железной дороги. С рельсов сошел один вагон грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия проводятся восстановительные работы.

Доследственная проверка организована по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователи установят причины и обстоятельства происшествия.

Собственную проверку также проводит Златоустовская транспортная прокуратура.

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