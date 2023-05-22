Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свой сервер к «Росатому» ближе

Сделка по приобретению контроля в Kraftway близится к закрытию

НПО «Критические информационные системы» — структура «Росатома», которая с начала года проявляла интерес к покупке разработчиков и производителей электроники, в июне может закрыть сделку по покупке вендора серверов и моноблоков Kraftway. По данным источников “Ъ”, НПО может приобрести от 51% в компании, а сумма сделки может составить 7,6–7,8 млрд руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одна из структур «Росатома», НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС), близка к завершению сделки по покупке производителя вычислительной техники Kraftway (АО «Крафтвэй Корпорэйшн плс»), говорит источник “Ъ” на рынке электроники. По его данным, что НПО КИС получит «как минимум» 51% компании, сумму сделки он оценивает в 7,6–7,8 млрд руб. Другой источник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки, подтверждает, что переговоры находятся на финальном этапе и сделка «с высокой долей вероятности» может быть закрыта в июне, но, по его словам, ее параметры пока окончательно не утверждены. О том, что НПО КИС проявляет интерес к покупке Kraftway, “Ъ” сообщал 31 января.

В «Росатоме» не ответили на вопросы “Ъ” о возможности покупки Kraftway. Представитель компании сказал лишь, что в контур госкорпорации сегодня входят предприятия, занимающиеся информационными технологиями, системами автоматизации технологических процессов, разработкой радиоэлектронных и микроэлектронных приборов и систем. «Решение задач в области критической информационной инфраструктуры (банки, ТЭК, сети связи и др.— “Ъ”) может быть обеспечено предприятиями корпорации в кооперации с отечественными игроками рынка оборудования и программного обеспечения»,— заявили в «Росатоме». В Kraftway на запрос “Ъ” не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Крафтвэй Корпорэйшн плс» было учреждено в 1993 году, владельцем 100% акций является Алексей Кравцов. Финансовые показатели компании по итогам 2022 и 2021 годов в СПАРК не выгружены. Выручка по итогам 2020 года составила 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб. Компания производит ноутбуки, серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и т. д. У компании, по собственным данным, есть производственная площадка в Обнинске мощностью до 1 млн единиц продукции в год.

На базе НПО КИС «Росатома» выстраивается структура, которая, возможно, будет заниматься производством программно-аппаратных комплексов, предполагает гендиректор Информационной внедренческой компании Григорий Сизоненко. «"Росатом" намерен создать кластер по разработке и производству микроэлектроники»,— предполагает топ-менеджер российского производителя электроники.

Ранее в феврале также стало известно, что структуры «Росатома» покупают МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус» (см. “Ъ” от 10 февраля). Источники “Ъ” на рынке микроэлектроники считают, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое намерено сохранить оказавшегося в сложной финансовой ситуации важного разработчика. Прошлой осенью МЦСТ вместе с рядом других российских дизайн-центров попали в SDN-лист Минторга США (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...