Свой сервер к «Росатому» ближе

НПО «Критические информационные системы» — структура «Росатома», которая с начала года проявляла интерес к покупке разработчиков и производителей электроники, в июне может закрыть сделку по покупке вендора серверов и моноблоков Kraftway. По данным источников “Ъ”, НПО может приобрести от 51% в компании, а сумма сделки может составить 7,6–7,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одна из структур «Росатома», НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС), близка к завершению сделки по покупке производителя вычислительной техники Kraftway (АО «Крафтвэй Корпорэйшн плс»), говорит источник “Ъ” на рынке электроники. По его данным, что НПО КИС получит «как минимум» 51% компании, сумму сделки он оценивает в 7,6–7,8 млрд руб. Другой источник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки, подтверждает, что переговоры находятся на финальном этапе и сделка «с высокой долей вероятности» может быть закрыта в июне, но, по его словам, ее параметры пока окончательно не утверждены. О том, что НПО КИС проявляет интерес к покупке Kraftway, “Ъ” сообщал 31 января.

В «Росатоме» не ответили на вопросы “Ъ” о возможности покупки Kraftway. Представитель компании сказал лишь, что в контур госкорпорации сегодня входят предприятия, занимающиеся информационными технологиями, системами автоматизации технологических процессов, разработкой радиоэлектронных и микроэлектронных приборов и систем. «Решение задач в области критической информационной инфраструктуры (банки, ТЭК, сети связи и др.— “Ъ”) может быть обеспечено предприятиями корпорации в кооперации с отечественными игроками рынка оборудования и программного обеспечения»,— заявили в «Росатоме». В Kraftway на запрос “Ъ” не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Крафтвэй Корпорэйшн плс» было учреждено в 1993 году, владельцем 100% акций является Алексей Кравцов. Финансовые показатели компании по итогам 2022 и 2021 годов в СПАРК не выгружены. Выручка по итогам 2020 года составила 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 2 млрд руб. Компания производит ноутбуки, серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и т. д. У компании, по собственным данным, есть производственная площадка в Обнинске мощностью до 1 млн единиц продукции в год.

На базе НПО КИС «Росатома» выстраивается структура, которая, возможно, будет заниматься производством программно-аппаратных комплексов, предполагает гендиректор Информационной внедренческой компании Григорий Сизоненко. «"Росатом" намерен создать кластер по разработке и производству микроэлектроники»,— предполагает топ-менеджер российского производителя электроники.

Ранее в феврале также стало известно, что структуры «Росатома» покупают МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус» (см. “Ъ” от 10 февраля). Источники “Ъ” на рынке микроэлектроники считают, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое намерено сохранить оказавшегося в сложной финансовой ситуации важного разработчика. Прошлой осенью МЦСТ вместе с рядом других российских дизайн-центров попали в SDN-лист Минторга США (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

Никита Королев