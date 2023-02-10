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Коммерсантъ FM
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«Росатом» штурмует «Эльбрус»

Структуры госкорпорации покупают разработчика процессоров

По данным “Ъ”, после длительных переговоров структуры «Росатома» покупают МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус». Источники “Ъ” на рынке микроэлектроники считают, что госкорпорация действует по поручению правительства, которое намерено сохранить оказавшегося в сложной финансовой ситуации важного разработчика. МЦСТ находится под санкциями США. Для «Росатома», полагают юристы, покупка компании не создаст значительных рисков, хотя и может осложнить взаимодействие с контрагентами.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС, структура «Росатома») приобретает 100% акций АО МЦСТ, говорит источник “Ъ” в разработчики микроэлектроники. По его данным, «сделка была безденежной». О ней знают также собеседник “Ъ” в крупном IT-интеграторе и еще один источник, знакомый с ситуацией. В «Росатоме» отказались от комментариев, так же поступил директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. Собеседник “Ъ”, близкий к акционерам МЦСТ, отрицает интерес «Росатома» к компании.

МЦСТ разрабатывает линейку процессоров «Эльбрус». Актуальные данные о финансовых показателях компании и составе ее акционеров скрыты. По словам источников “Ъ” на рынке микроэлектроники, контрольный пакет акций принадлежит Александру Киму, сам он подтверждал это “Ъ” в декабре 2021 года. Прошлой осенью МЦСТ вместе с рядом других российских дизайн-центров попали в SDN-лист Минторга США (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года).

О том, что структуры «Росатома» проявляют интерес к покупке МЦСТ, стало известно еще в конце 2021 года (см. “Ъ” от 14 декабря 2021 года). НПО КИС госкорпорация учредила в октябре 2022 года. Источники “Ъ” тогда говорили, что компания заинтересована в поглощении активов на рынке электроники. Одним из кандидатов на покупку стала Kraftway, производящая вычислительную технику и электронику (см. “Ъ” от 31 января). Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что сейчас НПО КИС «интересуется разными активами, но о закрытых сделках говорить пока рано».

Переговоры в отношении МЦСТ начались еще летом 2021 года, утверждает собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники, но владельцы дизайн-центра «выставили слишком высокий ценник, и процесс не продвинулся». Он полагает, что «Росатом» уже тогда рассматривался властями как «внятный инвестор, который может спасти актив», сама же госкорпорация была «умеренно заинтересована в сделке».

Источник “Ъ” в одном из крупных российских производителей электроники добавляет, что в 2022 году переговоры о сделке продолжились. «После того, как был проведен предпродажный аудит, представители "Росатома" говорили о том, что готовы управлять активом и развивать его, но платить не хотели»,— говорит собеседник “Ъ”. По его мнению, у МЦСТ «были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий, а при таких факторах оценка уходит вниз».

Гендиректор «Норси-Транса» (крупнейший партнер МЦСТ, выпускает СХД на процессорах «Эльбрус») Сергей Овчинников не знает о завершении сделки, однако слышал о переговорах. Если «Росатом» действительно приобрел МЦСТ, отмечает господин Овчинников, дизайн-центр «получит стимул к развитию». «У "Росатома" достаточно средств, компетенций и кадров, чтобы обеспечить разработку и производство уникальных российских процессоров»,— считает он.

Госкорпорация может позволить себе пойти на санкционные риски при покупке МЦСТ, полагает управляющий партнер юридической фирмы INGVARR Игорь Мазилин: «"Росатому" удавалось избегать экспортных ограничений с самого начала санкционной "войны" в связи с тем, что российскую атомную промышленность сложно исключить из глобального рынка, а возможности госкорпорации остаются важными для стран, вводящих санкции против РФ». Вхождение дочерней компании в санкционный список прямо не влияет на статус материнской и «сестринских» структур, уточняет партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева, но может сказаться на взаимодействии с контрагентами, вынужденными соблюдать ограничения.

Никита Королев, Тимофей Корнев, Екатерина Волкова

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