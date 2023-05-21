12 человек погибли из-за давки на футбольном матче в Сальвадоре

Как минимум 12 человек погибли и 100 пострадали из-за давки во время футбольного матча на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре. Об этом сообщила газета La Prensa Grafica. Давка началась из-за фанатов, которые пытались пройти на трибуны. Матч был остановлен.

По словам фанатов, стадион уже был переполнен, когда снаружи все еще было большое количество людей. «Во всем спортивном комплексе было всего две открытые двери. Люди, которые были снаружи, хотели ворваться внутрь, они все давили на нас»,— сказал один из очевидцев давки.

Прямо перед началом матча была организована перепродажа электронных билетов, из-за чего на игру пришло больше людей, чем планировалось. Директор национальной гвардии Сальвадора сообщил, что по факту перепродажи билетов будет начато расследование.

Анастасия Ларина