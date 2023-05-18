AVA GROUP завершила строительство комплекса The Grand Palace в Краснодаре

17 мая владельцы апартаментов по улице Уральской, 75/6 начали получать ключи

Компания «АСК» (входит в состав AVA Group) начала выдачу ключей дольщикам комплекса апартаментов The Grand Palace, расположенного в Краснодаре по ул. Уральская, 75/6. На территории апарт-отеля и в офисе застройщика собственников встречают представители застройщика и управляющей компании, которые готовы ответить на все интересующие вопросы и помочь установить приложение для управления «умным домом».

Здесь же можно ознакомиться подробнее со всем перечнем услуг, которые предлагаются резидентам. Одно из преимуществ The Grand Palace — собственная сервисная компания, которая готова взять на себя все вопросы операционных и бытовых задач при сдаче апартаментов в аренду. Оператор полностью сопровождает процесс сдачи апартаментов и контролирует эксплуатацию жилья без непосредственного участия собственника.

При передаче объекта участникам долевого строительства впервые была использована собственная разработка IT-компании AVACore (входит в состав AVA Group) — цифровой прием квартиры, когда осмотр помещения проводится по электронному чек-листу. Применение новой разработки компании поможет сэкономить время клиентов при приеме квартиры и обратить внимание на самые важные детали.

Апартаментный комплекс The Grand Palace сочетает в себе высокие стандарты сервиса, современный дизайн и передовые технологии. Резидентам апартаментов будут доступны специальные условия при посещении термального комплекса и spa, круглосуточная охрана и консьерж-сервис.

Все апартаменты сдаются с ремонтом «под ключ». Привлекательность проекта дополняет локация, в которой расположен объект: в шаговой доступности — торгово-развлекательный центр «СБС» с кинотеатром, боулингом, ресторанами и кафе, ТРК «Галактика», фитнес-центры, общественные уличные пространства.

The Grand Palace — финалист Федеральной премии в области городской недвижимости Urban Awards 2023 в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов комфорт-класса».

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https://avagroup.ru/. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/. Объект сдан в эксплуатацию. Застройщик ООО "АВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"