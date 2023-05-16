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Коммерсантъ FM
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ЕС сожалеет из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Страны Евросоюза (ЕС) выразили сожаление с связи с решением властей Грузии восстановить авиасообщение с Россией, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. По его словам, решение грузинских властей может отразиться на «европейском пути Грузии».

«Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии»,— сказал господин Стано на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

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10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Первой российской компанией, получившей разрешение от властей Грузии, стал «Азимут». Ее первый авиарейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая. Сегодня, 16 мая, Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешение на возобновление авиасообщения с Россией получила компания Georgian Airways. Рейсы в Москву она начнет выполнять с 20 мая.

Подробнее о том, какие авиакомпании займутся рейсами в Грузию,— в материале «Ъ FM» «Россия восстанавливает маршруты».

Милена Костерева

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