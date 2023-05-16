Перевалочный комплекс в порту Новороссийска построят по концессии к 2027 году

Росморречфлот заключит концессионное соглашение на строительство и реконструкцию универсального перегрузочного комплекса в порту Новороссийска. Документ, подписанный правительством РФ, опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Концессионером станет ООО «Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ». Документ предусматривает, что комплекс введут в эксплуатацию через четыре года после подписания соглашения.

В рамках проекта построят два причала для перевалки генеральных, навалочных и прочих грузов.

Комплекс будет расположен на причалах и территории Новороссийского судоремонтного завода.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ» зарегистрировано в Новороссийске в 2021 году. Генеральным директором является Андрей Зайков. Среди учредителей АО «Новороссийский судоремонтный завод» (входит в НМТП) и АО «Лебединский ГОК». Данные о выручке и прибыль отсутствуют.

Олег Исаев

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