«Пишите мне на сайт — я все читаю сам»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и депутат Государственной думы Сергей Миронов 12 апреля посетил Санкт-Петербург. Он встретился с активистами, выступающими против работ на Северном намыве, которые ведет «Группа ЛСР» (в структурах которой когда-то был топ-менеджером и сам политик), и пообещал отправить запрос генпрокурору РФ с просьбой проверить законность строительства. Во второй половине дня господин Миронов пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение в многопрофильной клинике Министерства обороны РФ. Во время встречи депутат активно раздавал свои визитки и советовал писать в приемную на собственный сайт по любым вопросам, подчеркивая, что все обращения читает лично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Встреча Сергея Миронова (справа) с жителями продлилась 8,5 минуты. За это время Игорь Пирогов (слева), один из активистов, кратко рассказал о проблемах, связанных с Северным намывом Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Пресс-подход Сергея Миронова продлился в два раза дольше разговора с обеспокоенными активистами Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Председатель партии «Справедливая Россия - За правду», руководитель партийной фракции в Государственной думе России Сергей Миронов (слева) и начальник Военно-медицинской aкaдемии имени С.М.Кировa Евгений Крюков (справа) во время посещения бойцов, нaходящихся нa лечении в Военно-медицинской aкaдемии имени С.М.Кировa Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Сергей Миронов вручил часы и визитки раненым бойцам, пообещав лично прочитать все обращения Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Поблагодарив всех врачей и сотрудников клиники, Сергей Миронов прокомментировал специальную военную операцию в целом Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Встреча Сергея Миронова (справа) с жителями продлилась 8,5 минуты. За это время Игорь Пирогов (слева), один из активистов, кратко рассказал о проблемах, связанных с Северным намывом Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Пресс-подход Сергея Миронова продлился в два раза дольше разговора с обеспокоенными активистами Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Председатель партии «Справедливая Россия - За правду», руководитель партийной фракции в Государственной думе России Сергей Миронов (слева) и начальник Военно-медицинской aкaдемии имени С.М.Кировa Евгений Крюков (справа) во время посещения бойцов, нaходящихся нa лечении в Военно-медицинской aкaдемии имени С.М.Кировa Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Сергей Миронов вручил часы и визитки раненым бойцам, пообещав лично прочитать все обращения Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Поблагодарив всех врачей и сотрудников клиники, Сергей Миронов прокомментировал специальную военную операцию в целом Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото

В начале визита Сергей Миронов прибыл на встречу с активистами, выступающими против возведения Северного намыва, проект которого ведет «Группа ЛСР». Встреча прошла возле места стройки в северной части Васильевского острова. Ожидали депутата несколько человек. Как позже объяснили присутствующие общественники в комментариях в социальных сетях, «на встречу с Мироновым С. М. были приглашены несколько жителей, которые отправляли обращение депутатам Госдумы по ОЭЭ (общественная экологическая экспертиза.— «Ъ-СПб»)».

Встреча с жителями продлилась 8,5 минуты. За это время Игорь Пирогов, один из активистов, кратко рассказал о проблемах, связанных с Северным намывом. По словам общественников, возведение намыва ведется с юридическими нарушениями — без разрешительной документации. Беспокоит жителей также экологическое будущее данной территории. Помимо этого, есть и социальные проблемы: отсутствие полноценных дорог, детсадов, школ, поликлиник.

«Вас беспокоит безопасность будущего намыва или те, кто здесь живет, недовольны шумом?»— поинтересовался господин Миронов.

Активисты ответили, что их беспокоят обе проблемы. Пожаловались граждане также на шум и пыль, которые создают грузовики, перевозящие на намыв песок. «Машины привозят песок по ночам, проезжая практически под окнами жилых домов. До 60 грузовиков проходит каждую ночь. Шум стоит круглосуточный.— заявила активистка.— Мы уже год пытаемся добиться соблюдения закона о тишине, но отовсюду приходят отписки. Всего 150 тыс. грузовиков сюда привезут песок. Кроме того, в государственной экологической экспертизе об этом нет ни слова».

Выслушав активистов, господин Миронов раздал им визитки, заявив, что обо всех проблемах можно писать на его личный сайт. Депутат заверил, что все обращения читает сам. «Я вас попрошу, напишите, пожалуйста, в приемную на сайте mironov.ru или миронов.рф. Прямо сегодня напишите туда и изложите все, что вас смущает и волнует»,— заключил руководитель партии. Он пообещал отправить запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность возведения Северного намыва. Примечательно, что сам господин Миронов с «Группой ЛСР», ведущей строительство Северного намыва, знаком не понаслышке: с 1994 по 1995 год он работал исполнительным директором АООТ «Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"», которое позже было преобразовано в «Группу ЛСР».

Депутат, поблагодарив жителей за «активную гражданскую позицию», переключился на общение с журналистами. Пресс-подход продлился в два раза дольше разговора с обеспокоенными активистами. Никаких «важных заявлений по текущим событиям в политической повестке» города, которые анонсировали за день до его визита, господин Миронов не сделал.

Начал он свое выступление со слов о Владлене Татарском, который погиб в результате теракта 2 апреля в Петербурге. Господин Миронов сообщил, что побывал на месте убийства военкора. В контексте теракта депутат вернулся к теме смертной казни. «Мы (партия СРЗП) требуем возвращения смертной казни для убийц детей и для террористов и их пособников. Этот вопрос надо вынести на референдум. У людей спросите: если люди скажут да, то все юристы все сделают»,— заявил депутат. Он отметил, что для исполнения «смертного» приговора нужно будет его подтверждение от трех судей Верховного суда. Напомним, неделю назад господин Миронов отправил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину письмо с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

Прокомментировал Сергей Миронов и итоги выборов депутатов в трех муниципальных образованиях, заявив, что партия не признает их результаты, намерена идти в суд и добиваться пересмотра итогов голосования. «Бесспорная, полная победа "Единой России" в Красном Селе только на одном участке — в психоневрологическом интернате. Слава "Единой России"! На остальных участках результаты были не такими точными»,— заявил господин Миронов.

Без внимания не остался также выход всей фракции СРЗП петербургского парламента из партии. Он еще раз повторил, что депутаты должны сдать мандаты. «Бог судья Марине Анатольевне Шишкиной,— высказался господин Миронов.— Здесь даже не Марина Шишкина что-то делает. Делают люди, которые работают в Смольном. Это делает не "Единая Россия" — она нервно курит в сторонке. Почему это делается? Возвращаясь к Красному Селу: почему накануне выборов президента устраивают такое шоу? Я обращусь к Александру Беглову (губернатору Петербурга.— «Ъ-СПб»). Давным-давно пора сказать, что происходит в нашем городе. Я за скобками оставляю проблемы по городскому хозяйству, но с точки зрения политики у нас есть очень большие вопросы, в первую очередь к губернатору»,— заключил депутат.

Сергей Миронов успел посетить многопрофильную клинику Министерства обороны РФ (Военно-медицинскую академию им. Кирова): пообщался с врачами, вручил часы и визитки раненым бойцам, пообещав лично прочитать все обращения.

«Спасибо вам за службу, спасибо вам за то, что Родину защищаете. Я каждому из вас оставлю свою визитку. Все, что напишете, читать буду лично. Я не сижу перед компьютером, но в три часа дня помощник распечатывает все обращения — без модерации. У нас народ простой, иногда озлобленный — матом пишет, меня ругает. Все, что написано, то и читаю. По любому вопросу, который касается вас и ваших близких, если будет нужна моя помощь, пишите. Знайте, что прочту и обязательно помогу. Пишите, не стесняйтесь. Выздоравливайте. Слава ВДВ!»— выступил депутат перед тяжелоранеными солдатами. С похожей речью Миронов выступил еще в двух палатах.

В переходах из палаты в палату начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков и начальник Лечебно-диагностического центра Виталий Маркевич обсуждали с депутатом, среди прочего, импортозамещение оборудования. В разговоре с «Ъ-СПб» врачи отметили, что Сергей Миронов пообещал всестороннюю поддержку, в том числе и на законодательном уровне. Начальник академии отметил, что есть отличные примеры импортозамещения, однако остаются проблемы с некоторыми аппаратами и с техобслуживанием. При этом господин Крюков подчеркнул, что у раненых есть все необходимое.

Поблагодарив всех врачей и сотрудников клиники, Сергей Миронов прокомментировал специальную военную операцию в целом. «Несмотря на тяжелые ранения, у них (солдат) остается боевой настрой. Они понимают, что защищают нашу Родину и выполняют приказа верховного главнокомандующего. А этот приказ, в том числе по денацификации, должен быть выполнен. Я абсолютно убежден, что полная денацификация Украины без ликвидации преступного террористического режима Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский.— «Ъ-СПб») будет невозможна. Как это будет сделано, я оставляю за скобками»,— завершил свою речь Сергей Миронов.

Надежда Ярмула