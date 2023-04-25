Председатель «Справедливой России» Миронов попросил Генпрокуратуру проверить законность строительства «Северного намыва» в Петербурге

Депутат Госдумы и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 21 апреля направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность возведения Северного намыва на Васильевском острове. Строительством занимается компания, в структурах которой ранее работал господин Миронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов во время встречи с активистами, протестующими против строительства Северного намыва на Васильевском острове

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сергей Миронов во время встречи с активистами, протестующими против строительства Северного намыва на Васильевском острове

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Прошу вас проанализировать приложенные заявителем документы, проверить законность и допустимость действий уполномоченных должностных лиц и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования»,— говорится в обращении.

Запрос депутат подготовил после обращения активных горожан. 12 апреля парламентарий встретился с четырьмя активистами, которые отправляли обращение депутатам Госдумы по общественной экологической экспертизе. На встрече общественники рассказали о проблемах, связанных с Северным намывом. По их словам, возведение намыва ведется с юридическими нарушениями — без разрешительной документации. Беспокоятся жители также за экологическое будущее данной части острова. Кроме этого, есть и социальные проблемы: отсутствие полноценных дорог, детсадов, школ, поликлиник. Сейчас активисты в Куйбышевском районном суде города оспаривают положительное заключение государственной экологической экспертизы намыва.

Отметим, что строительством намыва занимается «Группа ЛСР», с которой в прошлом был связан господин Миронов. С 1994 по 1995 год он работал исполнительным директором АООТ «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», которое позже было преобразовано в «Группу ЛСР».

Надежда Ярмула

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