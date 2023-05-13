Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что ради «экономической безопасности в условиях войны» России нужно пойти по пути национализации основных отраслей экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны... А дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики»,— сказал он на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

11 мая замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на полях форума, заявил что «большая приватизация должна будет состояться». Он говорил, что это может быть возможно после формирования соответствующих рынков. Позднее он уточнил свои слова, заявив, что вопрос о возобновлении крупной приватизации в текущей повестке не стоит, доходы от приватизации активов не заложены в бюджет.

О возможности приватизации в России — в публикации «Ъ» «Продать ненужное».