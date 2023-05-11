Замглавы Минфина уточнил свои слова о крупной приватизации: на повестке не стоит

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что вопрос о возобновлении крупной приватизации в текущей повестке не стоит. По его словам, доходы от приватизации крупных активов также не заложены в бюджет. Ранее, выступая на полях Петербургского международного юридического форума, он заявил о необходимости провести в стране большую приватизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке»,— уточнил господин Моисеев через пресс-службу Минфина.

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