Маечки над Монмартром

Концертом в лондонском Royal Albert Hall Земфира Рамазанова завтра закончит свое европейское турне, посвященное альбому «Бордерлайн». На концерте в историческом парижском зале Elysee Montmartre побывал Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песни Земфиры прозвучали в Париже над Монмартрским холмом

Фото: Асет Героевой Песни Земфиры прозвучали в Париже над Монмартрским холмом

Фото: Асет Героевой

Нынешний европейский тур Земфиры Рамазановой — первые большие гастроли певицы после февральских концертов в Москве (см. “Ъ” от 26 февраля). Выступления прошли в десяти городах, остался только Лондон. Все 5 тыс. билетов в Royal Albert Hall проданы. Тур Земфиры вообще мало соотносится с популярным в России тезисом о том, что отечественные музыканты, находящиеся после 24 февраля за рубежом, никому там не нужны и выступают в маленьких залах. На концерты Земфиры билетов было не достать нигде. Они стали не только многосерийной международной презентацией альбомов «Бордерлайн» (2021) и «Земфира от Луки» (2022), но и обязательным пунктом маршрута сегодняшних русскоязычных путешественников.

Назвать их эмигрантами язык не поворачивается. Кто-то выбрал для себя новое комфортное место жительства, как Алла Пугачева, побывавшая на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Кто-то приехал специально на парижский концерт и вернулся домой, как несколько российских кинопродюсеров первого ряда. Очень многие из тех, кто приходил на концерты в туре Земфиры, прямо сейчас находятся в пути и всего лишь сделали остановку в «хабах» нового русского исхода — в Стамбуле, Тель-Авиве, Берлине, чтобы отправиться дальше, в Латинскую Америку или в противоположную сторону, в Таиланд, на Бали или в Казахстан. Песни Земфиры — то немногое, что их объединяет в сегодняшнем мире и дает почувствовать себя «как в Москве».

Парижский концерт Земфиры прошел в легендарном кабаре Elysee Montmartre, которое открылось в 1807 году. Зал вошел в историю как место, где впервые был продемонстрирован канкан. О том, как здесь было раньше, можно судить, например, по картине Анри де Тулуз-Лотрека «Elysee Montmartre». Зал рассчитан примерно на 1300 зрителей, причем сидячих мест совсем мало — это очень демократичная площадка. В XXI веке здесь проводят диджейские вечеринки и рок-концерты, а также очень часто — выступления хип-хоп-артистов. В мае здесь выступали россияне IC3PEAK — дуэт из числа ныне фактически запрещенных музыкантов.

В сегодняшнюю концертную программу Земфиры не входит песня «Мясо», которая стала резкой и острой реакцией на события февраля—марта 2022 года. Она звучит настолько прямолинейно и болезненно, что «живое» исполнение вполне может привести к серьезному нервному срыву.

При этом первые пять песен программы взяты из альбома «Бордерлайн», который в полном соответствии с заглавием посвящен пограничному расстройству личности. Так что пела Земфира в любом случае на пределе эмоций. В одном из припевов открывшей концерт песни «Таблетки» вместо альбомной строчки «демоны молятся» она спела, как в одной из ранних версий, «нищие молятся», дав ссылку на всегда актуальные слова Ильи Кормильцева: «Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована».

В нынешнем туре Земфиру не упрекнуть в том, что она обходит стороной самую трагическую тему. По традиции она подняла ее перед песней «Не стреляйте»: «Сегодня 249-й день войны, которую развязала моя страна.— В зале воцарилась полная тишина.— Моя страна должна прекратить эту войну. Нет войне!» В речи Земфиры было важно не только слово, которое то ли все еще является незаконным, то ли уже нет, но и тот факт, что от своей страны она себя не отделяет, хоть и не приезжала уже много месяцев.

Стоит отметить, что и украинским зрителям на этом концерте обижаться было не на что. Ранее они критиковали певицу за то, что во время концерта на Кипре она не развернула украинский флаг, брошенный на сцену поклонниками, а унесла его за кулисы и позднее попросила в соцсетях «ничего не кидать на сцену». Однако в Париже она подняла над головой желтый и голубой воздушные шарики, также прилетевшие из зала. А еще она очень позитивно реагировала на флешмобы, которые фанаты приготовили к песням, радостно демонстрировала публике одну из многочисленных листовок с надписью «Je t’aime» и отдельно благодарила тех, кто приехал на концерт из России, искренне удивляясь тому, что им это вообще удалось.

В программе в изобилии звучали песни, за которые Земфиру когда-то полюбили и которые ей поминают до сих пор, ругая последние «сложные» альбомы. Для нынешнего тура она отрепетировала со своей группой много лет не звучавшие со сцены «Маечки», «Румбу» и «Синоптика», а закрывавшая концерт в Париже «Ариведерчи» прозвучала в максимально близкой к оригиналу 1998 года версии. Это был тот случай, когда нужно было уехать, чтобы вернуться.