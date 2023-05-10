Швейцария сочла теоретически возможным использование активов РФ для восстановления Украины

В Швейцарии хранится около 7,4 млрд швейцарских франков (более $8 млрд) активов российского Центробанка (ЦБ), говорится в пресс-релизе правительства. Пресс-секретарь секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что теоретически возможно использовать эти средства для восстановления Украины, но решение еще не принято.

«Что касается 7,4 млрд франков Центрального банка России в Швейцарии, дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины.— "Ъ") возможно»,— сказал «РИА Новости» господин Майенфиш. При этом он подчеркнул, что для использования замороженных средств попавших под санкции лиц (7,5 млрд швейцарских франков) нет никаких юридических оснований.

В правительстве Швейцарии также сказали, что решения пока нет. «В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства использовать для восстановления Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями»,— говорится в пресс-релизе правительства.

В Евросоюзе допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, МИД Франции и федеральное управление юстиции Швейцарии. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины. Под санкции попало около $300 млрд российских резервов, но, по данным аналитиков, Запад сумел найти $80–100 млрд из них.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».