Главные новости к утру 12 мая

Минобороны России отрицает «прорывы обороны» армии РФ в зоне военной операции на Украине. О возможном начале контрнаступления вооруженных сил Украины накануне говорили российские военные корреспонденты.

США могут ослабить санкции против ФСБ для обмена заключенными с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, Москва «больше всего заинтересована» в экстрадиции Вадима Красикова, отбывающего пожизненное заключение в Германии по обвинению в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Из-за сокращения экспорта российской мебели на фоне санкций ЕС локальные производители начинают экспансию в страны Азии и Ближнего Востока. «Ангстрем», Divan.ru и «Аскона» намерены открыть магазины в Монголии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции и ОАЭ, выяснил «Ъ».

Армия Судана и силы быстрого реагирования достигли предварительного соглашения. Они договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Илон Маск сообщил, что гендиректором Twitter станет женщина, а сам он покинет пост в течение шести недель. По данным The Wall Street Journal, эту должность может занять Линда Яккарино из NBC Universal.

Президенту Украину Владимиру Зеленскому не разрешили выступить с обращением в финале «Евровидения». Накануне определились все участники финала, который пройдет 13 мая.

Банкиры негативно отнеслись к требованиям Центробанка о передаче данных об использовании VPN в Роскомнадзор по электронной почте. Специалисты опасаются утечки чувствительных данных, что может привести к массированным DDoS-атакам, узнал «Ъ».

Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает Politico. В рамках 11-го пакета санкций судам, тайно перевозящим российскую нефть, запретят заходить в порты ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией в военно-технической сфере. Оно рассчитано до 2025 года и предусматривает в том числе поставки продукции военного назначения.

Зеленоградский «Микрон» будет производить чипы для отечественных сим-карт, программное обеспечение для которых уже тестируют операторы связи. Массовый выпуск может начаться в 2024 году, выяснил «Ъ».

Decathlon нашла покупателя на пять магазинов в России, сообщают «Известия». Кто их купит и в каких регионах находятся магазины, не уточняется.

Минэкономики поручили доработать законопроект о цифровых архивах, распространив его на правительственные документы. О необходимости создать их цифровые дубликаты сказали в аппарате правительства, тогда как ЦБ предлагает ограничить действие поправок финансовым рынком, узнал «Ъ».

О предстоящих событиях 12 мая читайте в анонсах «Ъ».