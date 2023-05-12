Зеленскому не разрешили выступить с обращением в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU), объединяющий более 100 вещательных компаний, отказался разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидение». В EBU приняли это решение из-за обеспокоенности тем, что появление господина Зеленского «может политизировать мероприятие».

«Конкурс песни "Евровидение" — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. Этот принцип запрещает политические или другие заявления во время конкурса. Просьба со стороны Зеленского… не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам»,— пояснил The Times представитель EBU.

В декабре 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре. В марте 2023-го организаторы кинопремии «Оскар» второй год подряд также не разрешили президенту Украины обратиться к гостям церемонии. При этом его обращение показали в январе на «Золотом глобусе».

Финал «Евровидения» пройдет завтра, 13 мая. В нем примут участие 26 стран, в числе которых Украина, выигравшая в 2022 году.

Подробнее о конкурсе — в публикации «Ъ» «Ливерпуль и остальной мир».

Лаура Кеффер