Определились все участники финала «Евровидения»

В Ливерпуле 11 мая прошел второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». По его итогам определились все участники финала, который состоится в субботу, 13 мая.

Во втором полуфинале выступали артисты от 16 стран. В следующий раунд прошли 10 участников: от Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Кипра, Литвы, Польши, Словении и Эстонии. Трансляцию выступлений вел канал BBC.

По итогам первого полуфинала в финал вышли представители Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В финале в общей сложности будут участвовать 26 стран, в числе которых Украина, выигравшая в 2022 году, Великобритания как страна-хозяйка конкурса и представители Германии, Испании, Италии и Франции.

Подробнее о конкурсе — в материале «Ъ» «Ливерпуль и остальной мир».

Лаура Кеффер