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Коммерсантъ FM
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Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией в военно-технической сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией, касающегося реализации программы военно-технического сотрудничества между странами. Она рассчитана до 2025 года. Документ опубликован на правовом интернет-портале республики. В апреле его ратификацию одобрили обе палаты белорусского парламента.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года»,— сказано в законе.

Программу военно-технического сотрудничества предусматривает, в частности, поставки продукции военного назначения, работы по созданию новых и модернизации уже имеющихся образцов вооружения, а также участие в мероприятиях военно-технического сотрудничества, проводимых в России и Белоруссии.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства. В начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Белоруссия получила «Искандер», способный применять ракеты с ядерными боеголовками.

О реакции других стран — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лаура Кеффер

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