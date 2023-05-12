WSJ: гендиректором Twitter может стать Линда Яккарино из NBC Universal

Глава отдела рекламы NBC Universal Линда Яккарино ведет переговоры о том, чтобы стать гендиректором Twitter, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Госпожа Яккарино проработала в NBCU более десяти лет, с 2011 года. Она, в частности, «сыграла ключевую роль» в запуске сервиса Peacock, уточняет WSJ.

Накануне владелец Twitter Илон Маск сообщил, что должность гендиректора соцсети, которым сейчас работает он сам, займет женщина, ее имя он не назвал. Предполагается, что она приступит к работе примерно через шесть недель, а сам он перейдет на позицию исполнительного председателя и технического директора. Господин Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд, он уволил 80% сотрудников. В феврале он в шутку назначил гендиректором соцсети свою собаку.

Лаура Кеффер