Балицкий сообщил о покушении на председателя суда Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня, 11 мая, в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Судья не пострадал, ранения получили два охранника, они госпитализированы. Имени судьи господин Балицкий не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни. На данный момент следствие работает над установлением личностей подозреваемых»,— написал господин Балицкий.

Он добавил, что при участии председателя суда, на которого было совершено покушение, в Запорожской области «в короткие сроки» обеспечили функционирование судебной системы и приступили к рассмотрению правонарушений.

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