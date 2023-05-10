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Главные новости за 10 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Жители поселка Российский выразили недовольство строительством маленькой детской поликлиники на 150 посещений вместо медучреждения на 500 посещений, которое планировалось в поселении изначально. Они направили обращение Владимир Путину.

Школьница из Кропоткина вместе с матерью принесла публичные извинения за пост, содержащий бранную лексику по отношению к параду Победы.

В массовом ДТП на Кубани погиб 51-летний мужчина, а также пострадали три человека, в том числе двое детей.

Кубанское предприятие, производящее снеки, поставит пробную партию продукции в Сингапур.

МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) по итогам 2022 года понесло убытки в размере 429 млн руб., что в 15,6 раза больше, чем годом ранее.

Экс-глава управления минприроды Кубани Николай Шевченко пытается обжаловать приговор по делу о покушении на мошенничество.

Жителей Кубани предупредили о рассылке вирусных электронных повесток по мобилизации, однако указанная в них информация не соответствует действительности.

В Краснодаре ищут мужчину, который пытался подорвать дверь парикмахерской по улице Максима Горького.

К 2030 году железнодорожный вокзал «Краснодар-1» и аэропорт хотят связать городской электричкой.

Разработку проектно-сметной документации Краснодарского цирка завершат до конца 2023 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил сохранить здание «Болгарии» в качестве городского кинотеатра после реконструкции.

В Краснодаре на улице Северной 39-летний водитель Mercedes столкнулся с четырьмя иномарками и протаранил патрульную полицейскую машину.

Жительницу поселка Ленино в Крыму признали виновной в причинении смерти младенцу по неосторожности во время домашних родов.

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