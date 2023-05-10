Жителей Кубани предупредили о массовой рассылке фальшивых мобилизационных предписаний

Жителям Краснодарского края и других регионов России могут приходить по электронной почте фейковые мобилизационные предписания. Однако указанная в них информация не соответствует действительности, сообщил близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В соцсетях начала распространяться информация о том, что жителям российских городов на электронную почту якобы начали приходить письма с требованием явиться в военкоматы для уточнения данных по мобилизационным предписаниям. На самом деле информацию рассылают мошенники с целью посеять панику и заразить вирусом компьютер получателя.

«Министерство обороны РФ не отправляло этих писем. В России не предусмотрена рассылка мобилизационных предписаний или повесток по электронной почте»,— уточняет Telegram-канал.

Сейчас единственным законным способом является личное вручение предписания под подпись. В будущем для отправки повесток также планируется использовать портал «Госуслуги», но эта система оповещения заработает не раньше осени 2023 года.

Кроме того, в распространяемых сообщениях отправителем указано «Главное управление военного комиссариата МО РФ». Однако в структуре Минобороны РФ такого подразделения не существует. Также, по данным WHOIS, письмо рассылается с адреса, размещенного на домене из Великобритании.

К электронному письму прикреплен файл с расширением «.exe». При сохранении его на компьютер и открытии устройство заражается вирусом. Предположительно, речь идет о так называемом трояне DarkWatchman RAT, предоставляющем отправителям удаленный доступ к компьютеру получателя.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram